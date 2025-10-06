От сердечного приступа умер 61-летний французский режиссер Ксавье Дюрринже

От сердечного приступа умер французский режиссер Ксавье Дюрринже. Об этом сообщает La Parasien.

Информацию о смерти подтвердил представитель режиссера. Ксавье скончался у себя дома. 1 декабря ему могло бы исполниться 62 года.

Дюрринже — режиссер театра, кино, ТВ и музыкальных видео, драматург, сценарист и продюсер, театральный деятель. Он работал в кино как постановщик с начала 1990-х. В его фильмографии есть такие проекты, как «Игрок из ада», «Не надо историй», «Уши на спине», «Шок», «Скальп».

На момент смерти у Дюрринже находилась в производстве драма «Фанат рок-н-ролла».

