Умер 90-летний актер из сериала «Звездный путь» Питер Генри Шредер. Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.

7 июня в медицинском центре города Лейк-Сити скончался актер из сериала «Звездный путь». Ему было 90 лет. Последние минуты жизни он провел в окружении семьи. Что стало причиной смерти — не уточняется.

В 1979 году актер снялся с Мерил Стрип в фильме «Соблазнение Джо Тайнена». В 2001 году он исполнил роль в телесериале «Звездный путь: Энтерпрайз». Его последняя работа в проекте «Операция «Арго»» была отмечена премией «Оскар».

Ранее в Нью-Йорке после болезни на 95-м году жизни умер актер и режиссер Пол Либин. Он руководил постановкой спектаклей на Бродвее. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на 87-м году жизни от рака скончался австралийский актер и телеведущий Дональд МакДональд.