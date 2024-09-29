В США умерла Сун Биньбинь, ставшая символом «культурной революции» в Китае

В Нью-Йорке в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь, которую называли символом «культурной революции» в Китае 60-х -70-х годов.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что ее смерть наступила еще 16 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также нет информации о том, где будет захоронена активистка.

Сун Биньбинь являлась дочерью генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая.

В 1966 году школьница Сун Биньбинь выступила с призывами преследовать учителей, противящихся идеям революции. После этого ученики убили директора школы. Именно эту трагедию принято считать началом так называемой «культурной революции» в Китае, в ходе которой студенты-хунвейбины расправились с почти 1,8 тысячи человек.

После произошедших событий Сун Биньбинь уехала в США на стажировку и больше в Китай не возвращалась. Она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 году, а в 2014 году принесла извинения школе, в которой после ее призывов развернулась трагедия.

В 2016 году власти Китая признали «культурную революцию» ошибкой и пообещали сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились.

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