Опубликовано 27 сентября 2024, 16:311 мин.
Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
© Everett Collection/East News
Скончалась британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Ей было 89 лет.
Как пишет Telegram-канал «Подъем», Смит мирно умерла в больнице. Ее не стало 27 сентября.
Последний день жизни актриса провела с семьей и друзьями. У Смит остались двое сыновей и пятеро внуков.
Сегодня стало известно о смерти 59-летнего стилиста Джорджа Ровалса. Сообщалось, что он умер от кровоизлияния в мозг.
Шоумен Гоген Солнцев уточнил, что у Ровалса была «страшная болезнь» - вирус иммунодефицита. Заболевание перешло в последнюю стадию – СПИД. Солнцев отмечает, что Ровалс скрывал от всех болезнь.
Источник фото:Everett Collection/East News
Источник:Telegram-канал «Подъем»
Автор:Лилия Караева