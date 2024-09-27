Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

Скончалась британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Ей было 89 лет.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», Смит мирно умерла в больнице. Ее не стало 27 сентября.

Последний день жизни актриса провела с семьей и друзьями. У Смит остались двое сыновей и пятеро внуков.

Сегодня стало известно о смерти 59-летнего стилиста Джорджа Ровалса. Сообщалось, что он умер от кровоизлияния в мозг.

Шоумен Гоген Солнцев уточнил, что у Ровалса была «страшная болезнь» - вирус иммунодефицита. Заболевание перешло в последнюю стадию – СПИД. Солнцев отмечает, что Ровалс скрывал от всех болезнь.