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Опубликовано 27 сентября 2024, 16:31
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Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

© Everett Collection/East News

Скончалась британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Ей было 89 лет.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», Смит мирно умерла в больнице. Ее не стало 27 сентября.

Последний день жизни актриса провела с семьей и друзьями. У Смит остались двое сыновей и пятеро внуков.

Сегодня стало известно о смерти 59-летнего стилиста Джорджа Ровалса. Сообщалось, что он умер от кровоизлияния в мозг.

Шоумен Гоген Солнцев уточнил, что у Ровалса была «страшная болезнь» - вирус иммунодефицита. Заболевание перешло в последнюю стадию – СПИД. Солнцев отмечает, что Ровалс скрывал от всех болезнь.

Источник фото:Everett Collection/East News
Источник:Telegram-канал «Подъем»
Автор:Лилия Караева
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