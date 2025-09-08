Умер 87-летний театральный режиссер и актер Борис Мартынов. Об этом сообщает Кино-Театр.Ру.

На 88-м году жизни умер театральный режиссер и актер. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Мартынов родился в 1938 году в Омске. После школы он поступил на историко-филологический факультет и работал преподавателем литературы. Затем Борис стал студентом Театрального училища имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова.

С 1967 года он работал в театрах в Омске, Перми, Кишиневе, Грозном, Владивостоке, Орле, Петрозаводске.

