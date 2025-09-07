Писатель-фантаст Василий Головачев умер в реанимации в возрасте 77 лет

В Москве умер российский известный писатель-фантаст Василий Головачев. Ему было 77 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что писатель боролся с тяжелой болезнью. Портал «Лаборатория фантастики» подтвердил кончину Головачева

По словам писательницы Галины Леоновой, Головачев последние дни жизни провел в больнице и скончался в реанимационном отделении в воскресенье, 7 сентября.

«Он написал более 60 томов книг. Фэнтези. Так жаль, что больше не приедет... Известие оглушило. Надеялись, что он все же поправится и вновь приедет...» — рассказала Леонова в личном блоге, уточнив, что Головачев был близким другом ее мужа.

Василий Головачев 15 лет проработал в Днепропетровском проектно-конструкторском институте «Металлургавтоматика» инженером, а в конце 80-х годов уволился и уехал в Москву, начав карьеру писателя.

Он издал 40 оригинальных книг тиражом около 16,5 млн экземпляров и попал в российскую Книгу рекордов и достижений как самый популярный фантаст современности.

В 2009 году по его роману был снят фильм «Запрещенная реальность» с Игорем Петренко, Александром Балуевым и Любовью Толкалиной в главных ролях.

