Скончалась актриса театра «Галерка» Татьяна Майорова

На 80-м году жизни скончалась ведущая актриса омского театра «Галерка», любимая зрителями Татьяна Майорова. Она служила в театре более 30 лет.

Актриса пришла в «Галерку» в 1994 году вместе со своим супругом, заслуженным артистом России Константином Левашовым. Их творческий союз быстро покорил публику.

За годы работы Татьяна Майорова создала множество ярких образов, среди которых Кубыркина («Беспечный влюбленный»), баба Маня («Во всю ивановскую») и Тетка Наталья («Деньги для Марии»).

За последнюю роль в 2023 году она была удостоена премии как «Лучшая актриса второго плана».

«Разделяем горечь потери с друзьями и близкими Татьяны Майоровой. Светлая память замечательной актрисе и мудрому человеку!» – указано в сообщении на сайте театра.

