Умер 87-летний актер из «Сказки странствий» и «Соломенной шляпки» Карел Габл. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежный источник IMDb.

В Чехии на 88-м году жизни умер актер Карел Габл. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

В 1968 году артист был принят в труппу пражского Музыкального театра Карлин. Он принимал участие в мюзиклах «Привет, Долли!», «Чикаго».

Примечательно, что актер был известен и в России. Габл снимался в «Соломенной шляпке», «Битве за Москву» Юрия Озерова, «Сталинграде» и «Сказке странствий».

Ранее сообщалось о том, что легендарный английский актер Йен Лавендер не дожил две недели до 78-летия. Подробности смотрите в этой статье.

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