«Конец эпохи»: умер легендарный английский актер Йен Лавендер

Умер знаменитый английский актер Йен Лавендер. Он не дожил до своего 78-летия всего две недели.

Причина смерти артиста не уточняется, но известно, что он скончался 5 февраля. Информация о дате и месте захоронения не приводится.

В некрологах местных СМИ смерть Лавендера названа «концом эпохи». На родине артист был известен по роли рядового Пайка из комедийного сериала «Папочкина армия». Он был последним из живых участников оригинального каста ситкома.

Йен Лавендер получил образование в техническом колледже, а после поступил в бристольскую Театральную школу «Олд Вик». Дебютировал на экране в 1968 году в фильме «Омнибус». Всего в его фильмографии более 100 работ, а в сериале «Жители Ист-Энда» актер снимался в роли Дерека на протяжении 245 эпизодов, сообщает «Российская газета».

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