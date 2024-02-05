В Польше умер в 85 лет легендарный актер Феридун Эрол

Умер польский режиссер и актер Феридун Эрол, известный по культовой комедии 1970 года «Рейс». Ему было 85 лет.

Артист скончался 1 февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас. Инфорацию об этом подтвердили коллеги Эрола Малгожата Левинска и Ольга Борис.

Причина смерти не уточняется, данных о месте захоронения также не приводится.

Феридун Эрол в 1965 году окончил операторский факультет киношколы, а в 1973 году получил диплом режиссера.

Его первой работой в качестве постановщика стала картина «Шутки» 1963 года выпуска. В том же году Эрол дебютировал как актер и оператор.

Самыми известными работами в его фильмографии стали сериал «Соседи», проекты «День на рыбалке», «Профессионалы», «Доктор Эва» и другие, пишет «Российская газета».

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