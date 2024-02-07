Умер 87-летний актер из фильмов «Терминатор» и «Кошмар на улице Вязов» Гилберт

Умер 87-летний актер из фильмов «Терминатор» и «Кошмар на улице Вязов» Мики Гилберт. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на зарубежное издание The Hollywood Reporter.

5 февраля 2024 года ушел из жизни актер и каскадер Мики Гилберт. Артист скончался в своем доме в Калифорнии. По информации источника, он умер «естественной смертью».

Мики родился в Лос-Анджелесе. В его фильмографии более ста кинокартин. Он запомнился зрителям благодаря таким проектам, как «Терминатор», «Кошмар на улице Вязов», «Дикая банда», «Болотная тварь». Также Гилберт являлся дублером зарубежных актеров.

У Мики остались дети и внуки, которые работают каскадерами.

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