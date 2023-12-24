В возрасте 98 лет умерла звезда «Крепкого орешка» Сэльма Арчерд, об этом сообщает «Российская газета».

Американская актриса кино и сериалов, вдова актера и продюсера Арми Арчерда скончалась в Лос-Анджелесе, не дожив несколько недель до своего 99-летия. Отметим, что ее супруг скончался в возрасте 88 лет в 2009 году. Причина смерти Сэльмы Арчерд не уточняется.

Сэльма Арчерд начала свою карьеру в середине 70-х. Она снялась в таких фильмах, как «Мать, кувшины и скорость», «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек».

Ранее мы писали о том, что актер из фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум умер в хосписе накануне 100-летия.

Информацию о смерти Нуссбаума подтвердила его дочь Карен. В беседе с порталом TMZ она заявила, что артист не дожил всего шесть дней до своего 100-летнего юбилея.