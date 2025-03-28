Умер 84-летний французский телеведущий, режиссер и актер Ален Жобер

Ушел из жизни французский телеведущий, режиссер, сценарист и актер Ален Жобер. Соответствующая информация появилась на сайте Telerama.

Артист ушел из жизни на 85-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Ален Жобер появился на свет в 1940 году в Париже. Его фильмография включает в себя сериалы «Палитры» и «Великие писатели», «Борхес о Борхесе», «Сундук с сокровищами императора» и множество других.

Весной 1971 года Жобер оказался в центре шумного скандала: тогда в СМИ писали, что актера якобы избили сотрудники полиции, когда он попытался сопровождать задержанного человека в участок. Дело нашло широкую огласку, поскольку Жобер тогда работал в одном из ключевых еженедельников страны Le Nouvel Observateur.

Ранее мы писали, что в возрасте 85 лет умер британский музыкант Алан Какстон.

Также сообщалось, что на 78-м году жизни умер музыкант Терри Мэннинг, работавший с Led Zeppelin и Iron Maiden.