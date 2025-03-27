После неудачного падения дома умер музыкант Терри Мэннинг, работавший с Led Zeppelin и Iron Maiden

Ушел из жизни американский музыкант, продюсер и звукорежиссер Терри Мэннинг. Об этом пишет издание Relix.

Артист скончался на 78-м году жизни. Вдова музыканта рассказала, что причиной кончины стал несчастный случай - он неудачно упал у себя дома.

За свою карьеру Терри Мэннинг успел поработать с Led Zeppelin, Iron Maiden, Брайаном Адамсом, ZZ Top, Шакирой, Джо Кокером, Ленни Кравицем и множеством других исполнителей.

Артиста включили в Международный зал славы рокабилли и Зал славы музыки Западного Техаса, он также появлялся в некоторых телешоу и музыкальных фильмах.

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