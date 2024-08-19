Умер 83-летний актер сериалов «Крестный отец» и «Клан сопрано» Джон Эпри. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Лос-Анджелесе 5 августа ушел из жизни Джон Эпри. Тело актера было найдено в его доме. Менеджер Джона сообщил, что он умер естественной смертью. У Эпри остались жена, дочь и родственники в Италии.

«Для меня было большой честью работать с такой иконой, как Джон, в «Заливе». Я всегда являлся поклонником его творчества, он был абсолютным профессионалом. Нам всем будет его очень не хватать», — высказался создатель сериалов Грегори Дж. Мартин.

Эпри снимался в таких проектах, как «Дугой мир», «Сказки с темной стороны», «Клан сопрано», «Крестный отец», «Игра».

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