Умер 82-летний солист группы Electric Prunes Джеймс Лоу. Об этом сообщает сообщили его родственники в соцсети.

22 мая 2025 года ушел из жизни американский музыкант. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Джеймс родился в 1943 году в Калифорнии, а начал музыкальную карьеру в 1963. Через 2 года была основана группа Electric Prunes, которая вскоре представила дебютный альбом. Коллектив просуществовал недолго — в 1970 году он распался. Однако в 1999 произошло воссоединение, Лоу был единственным участником из основного состава.

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