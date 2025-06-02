От рака умер 41-летний актер из «Элементарно» и «Готэма» Девин Харджес. Об этом сообщает THR.

3 месяца назад у актера выявили рак. Несмотря на лечение, недуг оказался сильнее. Артист умер в госпитале Нью-Йорка, не дожив до 42-летия. Он мог бы отметить свой день рождения в июле.

В его фильмографии более двух десятков проектов. Наибольшую известность получил благодаря съемкам в фильмах «Элементарно», «Готэм», «Голубая кровь», «Мальчик лета», «Оранжевый — хит сезона». Его последняя роль была в сериале «Манифест».

Также он участвовал в шоу «Подпольная история», «Сорвиголова».

Ранее умер 93-летний французский певец и дирижер Гастон. Что стало причиной смерти — не уточняется. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Аргентине скончался актер, режиссер и автор романа «Чечечела» Мирко Бушен.