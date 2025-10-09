«Он держался, как воин»: умер звезда фильмов «Рискованный бизнес» и «Темный рыцарь» Рон Дин

Актер Рон Дин, известный по ролям в фильмах «Рискованный бизнес» и «Темный рыцарь», скончался в возрасте 87-ми лет. Жена звезды Мэгги Нефф подтвердила эту информацию. Об этом сообщает издание TMZ.

Супруга Рона призналась, что продолжительное время он боролся с тяжелой болезнью, именно она стала причиной смерти. Однако диагноз женщина не уточнила. По ее словам, актер стойко держался и ушел из жизни только тогда, когда попрощался с близкими.

«Он ушел из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сестры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это все нормально», - поделилась Мэгги Нефф.

Отметим, что Рон Дин за свою карьеру сыграл в более чем 80 фильмах. Одни из самых известных — «Цвет денег», «Коктейль», «Клуб Завтрак», «Криминальная история» и другие.

Ранее ведущий тру-крайм-шоу Грэм Белл умер от рака в возрасте 78 лет.