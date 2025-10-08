Новозеландский ведущий тру-крайм-шоу Грэм Белл умер от рака в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни умер новозеландский телеведущий, звезда тру-крайм-передач Грэм Белл. Причиной смерти cтало продолжительное онкологическое заболевание. О его кончине сообщает RNZ.

Его семья также подтвердила семья, сообщив в заявлении, что он мирно скончался во вторник, 7 октября, в окружении близких.

До того как стать известным телеведущим, Белл 33 года прослужил в полиции Новой Зеландии, дослужившись до звания детектива-инспектора. Он расследовал самые жестокие и значимые преступления в стране. В 1998 году возглавил команду из 60 офицеров.

В 2001 году экс-полицейский вышел на пенсию. С 2002 года, на протяжении следующих тринадцати лет вел популярное реалити Police Ten 7. В 2014 году у шоу появился новый ведущий, детектив-сержант Роб Лемото. У программы также поменялось название, но в 2023 году проект закрыли.

Также Грэм появлялся в других документальных криминальных проектах. В частности — в сериале «Кто убил пуделя Люси?», рассказывающем об инциденте 1986 года, когда цирковой лев съел собаку.

В 2008-м телеведущий выпустил автобиографию.

