Опубликовано 08 января 2025, 10:191 мин.
Умер 82-летний французский актер Бенуа Аллеман
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Умер 82-летний французский актер Бенуа Аллеман. Об этом сообщает зарубежное издание ALLOCINE.
5 января 2025 года ушел из жизни французский актер и артист дубляжа Бенуа Аллеман. Что стало причиной смерти — не уточняется.
В фильмографии умершего насчитывается более ста работ. Он снимался в таких проектах, как «Сон в летнюю ночь», «Комиссар Мулен». Также Бенуа являлся французским голосом американского актера Моргана Фримена.
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