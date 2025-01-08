Умер 82-летний французский актер Бенуа Аллеман. Об этом сообщает зарубежное издание ALLOCINE.

5 января 2025 года ушел из жизни французский актер и артист дубляжа Бенуа Аллеман. Что стало причиной смерти — не уточняется.

В фильмографии умершего насчитывается более ста работ. Он снимался в таких проектах, как «Сон в летнюю ночь», «Комиссар Мулен». Также Бенуа являлся французским голосом американского актера Моргана Фримена.

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