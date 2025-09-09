В возрасте 77 лет от рака умер советский художник театра и кино Назим Бейкишиев

В возрасте 77 лет ушел из жизни советский художник театра и кино Назим Бейкишиев. Причиной смерти стал рак.

Об этом сообщает «Российская газета».

Народный художник Азербайджана скончался 8 сентября. Это подтвердила семья.

Как пишет издание, ранее сын Бейкишиева сообщал о диагностированном у отца раке легких и его критическом состоянии. Также отмечается, что деятель скончался у себя дома.

Бейкишиев родился 29 июня 1948 года, являлся уроженцем Баку. Окончил факультет живописи национального художественного училища. Работал там в государственной картинной галерее.

В 1970-е годы учился в Российском институте театрального искусства в Москве. Являлся лауреатом госпремии Азербайджанской ССР, имел звание народного художника Азербайджана.

Ранее сообщалось о смерти художника-постановщика фильмов о Гарри Поттере.