В возрасте 78 лет умер режиссер и актер Владимир Лесовой

Стало известно о смерти режиссера, актера и драматурга Владимира Лесового. Он скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает «Российская газета».

Лесовой ушел из жизни 8 сентября. Причина смерти не уточняется.

Он родился в 1947 году на Курилах. Был выпускником Липецкого пединститута. Окончил ГИТИС.

Лесовой работал актером и режиссером Липецкого театра кукол, затем – Винницкого. С 1995 года был главным режиссером Тернопольского театра кукол.

На счету Лесового не менее 40 спектаклей. Он является автором пьес «Принцесса на горошине», «Кому нужен снеговик?» и других.

