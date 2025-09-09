Опубликовано 09 сентября 2025, 18:121 мин.
В возрасте 78 лет умер режиссер и актер Владимир Лесовой
Стало известно о смерти режиссера, актера и драматурга Владимира Лесового. Он скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщает «Российская газета».
Лесовой ушел из жизни 8 сентября. Причина смерти не уточняется.
Он родился в 1947 году на Курилах. Был выпускником Липецкого пединститута. Окончил ГИТИС.
Лесовой работал актером и режиссером Липецкого театра кукол, затем – Винницкого. С 1995 года был главным режиссером Тернопольского театра кукол.
На счету Лесового не менее 40 спектаклей. Он является автором пьес «Принцесса на горошине», «Кому нужен снеговик?» и других.
