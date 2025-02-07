Умер 82-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев

Умер 82-летний актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев. Об этом сообщает ТАСС.

Артист скончался на 83-м году жизни в Санкт-Петербурге. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший являлся актером Театра имени Веры Комиссаржевской, куда пришел в 1976 году. На сцене театра он сыграл более 50 ролей.

Также Худолеев был актером кино, дебютировав на экранах в 1969 году. Он снимался в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

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