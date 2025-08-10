Умер 81-летний испанский музыкант Сальвадор Эрнандес

Умер известный в Испании музыкант Сальвадор Эрнандес. Ему был 81 год.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он скончался 5 августа и был похоронен 7 августа.

Эрнандес создал десятки симфонических, камерных и вокальных произведений, колыбельные, гимны. Всего около 800 работ.

Руководил оркестрами. Его произведения неоднократно завоевывали награды национальных и международных конкурсов, сообщает Valencia Plaza.

«Его творчество, наследие и вклад в защиту музыки будут жить вечно», - приводит издание некролог мэра Валенсии Марии Хосе Катала.

Ранее умер бывший гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов. Ему было 44 года.

Также сообщалось, что экс-режиссёр театра имени Е. Б. Вахтангова Юрий Бутусов погиб в Болгарии. Ему было 63 года. Трагедия произошла в Созополе, когда он купался в море. Тело Бутусова обнаружили в Бургасе на юго-востоке страны. Расстояние между городами порядка 33 километров.