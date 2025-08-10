Умер в 44 года бывший гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов

Умер бывший гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов. Ему было 44 года.

О смерти музыканта сообщил в личном блоге певец Анатолий Цой. При этом он не раскрыл причину и обстоятельства, из-за которых скончался Ефанов. Также нет информации, где и когда состоятся похороны и церемония прощания.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал Цой в некрологе.

Роман Ефанов увлекся музыкой в возрасте 12 лет. Он окончил РАМ имени Гнесиных, где, помимо гитары, изучал фортепиано, ударные инструменты и дирижирование оркестром.

Музыкант сотрудничал с десятками звезд российской эстрады, включая Elvira T, MBAND, «ВИА Гра», Стас Михайлов.

