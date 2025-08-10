Унесло волной: раскрыты обстоятельства гибели режиссера Юрия Бутусова

Уехавший из России в 2022 году экс-режиссёр театра имени Е. Б. Вахтангова Юрий Бутусов погиб в Болгарии.

Как сообщает Telegram-канал Baza 63-летний режиссер купался в море, и его унесло волной.

Трагедия произошла в Созополе. Тело Бутусова оказалось в Бургасе на юго-востоке страны. Расстояние между городами порядка 33 километров.

После начала СВО Бутусов уволился с поста главного режиссёра Театра имени Вахтангова и уехал во Францию. Там он пытался построить карьеру, но безуспешно. Кроме того, он пытался работать в Литве, в Вильнюсском Старом театре.

Юрий Бутусов в разные годы служил в ведущих театрах России, включая Театр Ленсовета, МХТ имени Чехова и Театр Наций.

Ранее сообщалось, что известный американский рэп-исполнитель Тевин Худ, выступавший под псевдонимом T-Hood, скончался от огнестрельных ранений. 33-летний музыкант стал жертвой преступников.