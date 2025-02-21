Писал сценарии для фильмов с Шэрон Стоун: умер американский автор Джин Силк
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Американский сценарист, продюсер, писатель, издатель и редактор Джин Силк ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно. О кончине деятеля культуры пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.
Силк известен как сценарист. Он принимал участие в создании многих фильмов. Например, в его списке есть «Сахара» с Брук Шилдс и «Копи царя Соломона» по Хаггарду — в них снимались Шэрон Стоун и Ричард Чамберлен.
Также американец создавал обложки для музыкальных пластинок. Он приложил руку к выпуску композиций Фрэнка Синатры. А для фильма «Дикая банда», который имеет две номинации на «Оскар», художник изготовил костюмы.
Ранее сообщалось о смерти Манучехра Вализаде, который озвучивал Уилла Смита и Эдди Мерфи в Иране. Ему было 84 года. За две недели до кончины диктора госпитализировали.