Писал сценарии для фильмов с Шэрон Стоун: умер американский автор Джин Силк

Американский сценарист, продюсер, писатель, издатель и редактор Джин Силк ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно. О кончине деятеля культуры пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Силк известен как сценарист. Он принимал участие в создании многих фильмов. Например, в его списке есть «Сахара» с Брук Шилдс и «Копи царя Соломона» по Хаггарду — в них снимались Шэрон Стоун и Ричард Чамберлен.

Также американец создавал обложки для музыкальных пластинок. Он приложил руку к выпуску композиций Фрэнка Синатры. А для фильма «Дикая банда», который имеет две номинации на «Оскар», художник изготовил костюмы.

Ранее сообщалось о смерти Манучехра Вализаде, который озвучивал Уилла Смита и Эдди Мерфи в Иране. Ему было 84 года. За две недели до кончины диктора госпитализировали.