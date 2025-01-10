Умер 80-летний польский актер Вацлав Яницкий, снимавшийся с братом-близнецом. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.

6 января на 81-м году жизни скончался польский актер театра и кино. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Известно, что умерший снимался с братом-близнецом. Они дебютировали в фильме «Потоп» в 1974 году. Также в их фильмографии есть «Список любовниц».

Братья играли в краковском театре Cricot 2 и на сцене кабаре «Говорящая собака».

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