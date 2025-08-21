Умер 78-летний оператор Джон Бартли, снимавший «Секретные материалы». О смерти сообщила приятельница Джона в соцсети.

В Лос-Анджелесе в 78 лет умер лауреат премии «Эмми», снимавший «Остаться в живых» и «Секретные материалы». Что стало причиной смерти — не уточняется.

«С тяжелым сердцем сообщаю о кончине моего давнего наставника и дорогого друга, оператора Джона Бартли», — написала приятельница умершего.

За съемки «Секретных материалов» оператор получил три номинации на премию ASC Award и две номинации на «Эмми», одержав победу в 1996 году за эпизод «Гротеск».

Джон с 12 лет проводил время в театре, где работала его мать. Именно там у него возник интерес к искусству.

Ранее грузинский музыкант Мамука Чарквиани умер в возрасте 69 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Париже на 76-м году жизни скончался актер и сценарист Гай-Патрик Сендеришен.