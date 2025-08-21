Грузинский музыкант Мамука Чарквиани умер в возрасте 69 лет

Умер сын известного грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, музыкант Мамука Чарквиани. Ему было 69 лет.

О смерти артиста сообщила его сестра, политик Тако Чарквиани, уточнив, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Мамука Чарквиани — сын грузинского классика и общественного деятеля Джансуга Чарквиани. Он родился в 1977 году, окончил Тбилисский государственный университет. Работал художественным руководителем театра «Метехи». С середины 1990-х начал активно выступать на грузинской эстраде — в основном певец исполнял песни на стихи отца.

В 2023 году Чарквиани присвоили звание почетного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной культуры Грузии.

Ранее мы писали о смерти кинорежиссера-документалиста Эллы Давлетшиной, которая ушла из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.