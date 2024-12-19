Остались десять внуков и четыре правнука: умер актер из сериала «Роксолана» Остап Киндрачук

Украинский музыкант, кобзарь, бандурист, актер Остап Киндрачук умер в Ялте. Ему было 87 лет. Что стало причиной смерти артиста, пока не известно. О кончине знаменитости сообщили СМИ Украины, передает Российская газета.

До того как начать актерскую карьеру, Киндрачук занимался тяжелым физическим трудом. В 1950-х поднимал целину в Казахстане, а после перебрался в Ялту, где работал моряком. Окончив местное училище, Остап стал капитаном пассажирского судна.

Затем Киндрачук увлекся музыкой. Он был солистом Крымской капеллы бандуристов и выпустил два альбома. На телеэкранах украинский актер известен, благодаря ролям в мыльной опере «Роксолана» и телефильме студии «Укртелефильм». У Киндрачука остались десять внуков и четыре правнука.

Ранее сообщалось о смерти финского актера Хейки Силвенойнена. Он умер в возрасте 70 лет.