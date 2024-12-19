Автомобиль сбил насмерть известную российскую модель в Париже

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в аварии в Париже. Ее сбил автомобиль, который пытался уйти от лобового столкновения.

О смерти Савицкой рассказали ее близкие в социальных сетях. Они пояснили, что автомобиль пытался уйти от лобового столкновения, резко свернул и сбил Светлану. Ей было 34 года.

Светлана Савицкая — известная российская модель. Снималась для журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Также работала телеведущей на федеральных каналах.

Поклонники модели выразили соболезнования ее родным в социальных сетях.

«Такая яркая и трагически короткая судьба! Звездочка, ты навсегда в наших сердцах», — написали они.

Церемония прощания со Светланой пройдет 23 декабря в 11.00 на Троекуровском кладбище.

Ранее главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова насмерть сбил грузовик в Москве. 32-летний водитель выезжал с территории спорткомплекса, а Чурилов находился на проезжей части. После столкновения пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали ушиб легких, множественные переломы и тяжелую сочетанную травму.