Опубликовано 14 марта 2025, 14:061 мин.
Умер 76-летний французский музыкант Мишель Арриньон
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Умер 76-летний французский музыкант Мишель Арриньон. Об этом сообщает «Российская газета».
12 марта на 77-м году жизни скончался французский музыкант и преподаватель в Парижской консерватории и мадридской Школе музыки королевы Софии. Что стало причиной смерти — не уточняется.
Умерший стал сооснователем коллектива Ensemble Intercontemporain, играл в составе оркестра Парижской оперы, был членом жюри международных конкурсов.
Также он помогал разрабатывать и тестировать кларнеты.
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