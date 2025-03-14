Скончался второй за последние восемь дней конгрессмен-демократ из США

Ушел из жизни член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Аризона Рауль Грихальва. Об этом сообщает ABC News.

Демократ умер на 78-м году жизни, причиной смерти стал рак.

Примечательно, что Грихальва уже второй демократ в палате представителей, который скончался за последние восемь дней. Еще один - Сильвестр Тернер - умер в среду, 5 марта.

Рауль Грихальва был работником конгресса с 2003 года. В период с 2015 по 2025 год он возглавлял комитет по природным ресурсам палаты представителей от демократов.

Ранее мы писали, что звезда 80-х Стедман Пирсон из поп-группы Five Star умер в возрасте 60 лет. Подробности его ухода из жизни неизвестны.

Также сообщалось, что на 69-м году жизни умер актер из «Звездного пути» Боб Риверс. Причиной смерти стал рак пищевода.