69-летний репортер Джон Фейнштейн умер, закончив последнюю колонку для СМИ

Репортер Джон Фейнштейн умер, закончив последнюю колонку для СМИ. Об этом сообщает ESPN.

13 марта на 70-м году жизни скончался журналист, телеведущий и спортивный обозреватель. Источник уточняет, что смерть наступила по естественным причинам. Тело Джона было обнаружено в доме его брата в Виргинии.

Известно, что журналист умер сразу после того, как закончил колонку для The Washington Post. Она была опубликована в день смерти.

Умерший написал около пятидесяти книг, 23 из них вошли в список бестселлеров.

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