Умер 73-летний актер из «Зеленой мили» и «Танцев с волками» Грэм Грин. О смерти сообщает New York Post.

По информации источника, артист скончался в больнице Торонто после продолжительной болезни. Точный диагноз не разглашается.

Рядом с Грином до последней минуты была жена.

Актер родился 22 июня 1952 года в Канаде. Дебют в кино состоялся в 1979 году в сериале «Великий детектив». В 1990 он снялся в фильме, который получил премию «Оскар», «Танцы с волками».

В его фильмографии 189 проектов. Грэма можно увидеть в «Сумерках», «Крепком орешке», «Игре Молли».

