Разбился на автомобиле: режиссер Тарек Элайль погиб за два дня до своего 44-летия

Немецкий режиссер, сценарист и продюсер Тарек Элайль погиб при трагичных обстоятельствах. Мужчина разбился насмерть в ДТП, передает Saarbruecker Zeitung.

Журналисты узнали от полицейских, что режиссер получил смертельные ранения в автокатастрофе. Тарек находился в машине один. Через два дня ему должно было исполниться 44 года.

Элайль родился в 1981 году. Около десяти лет проработал в тату-салоне, и только потом он начал заниматься кино. В 2003 году немец основал продюсерскую компанию. Режиссер известен своим спортивным боевиком 2011 года «Финишная черта». Кроме того, он снял еще несколько фильмов, пять документальных картин и десяток музыкальных видео.

