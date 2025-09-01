Умер канадский музыкант и композитор Джермейн Готье, работавший с Селин Дион

Канадский певец Джермейн Готье умер на 76-м году жизни в Монреале. О его кончине сообщает TVA Nouvelles. Причина смерти не уточняется.

Исполнитель, также известный у себя на родине так Monsieur Hits, родился в 1950 году в Квебеке. Музыкой увлекся с 1960-х годов. Сперва выступал как гитарист-любитель местных рок-групп.

С 1971 года занимался музыкой профессионально. В этот период начал уже записывать других артистов. Среди его клиентов было много канадских звезд, включая Селин Лион.

Сам стал автором многих хитов, 35 из которых поднимались на первую строчку канадских чартов. В общей сложности на счету артиста более трехсот песен.

Более того, писал музыку для кино. Самая знаменитая картина, где звучала его композиция — семейная кинолента 1984 года «Собака, остановившая войну».

