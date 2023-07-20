Умер 73-летний актер из «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Новомосковского театра драмы.

Что стало причиной смерти артиста — пока не уточняется. Известно, что с 2018 года он жил в Санкт-Петербурге, поэтому похороны пройдут в северной столице.

Голубков служил в Новомосковском театре драмы 40 лет. За это время он сыграл более ста ролей. Также Вячеслав запомнился благодаря съемкам в таких проектах, как «Республика ШКИД» и «Бубен, барабан».

Ранее стало известно о том, что в Благовещенске умер 60-летний актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о смерти 82-летнего актера из фильма «Узник замка Иф» Владимира Портнова.