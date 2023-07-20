Ушел из жизни 82-летний актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов

Известный советский актер и режиссер Владимир Портнов скончался на 83-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна. Печальную новость подтвердили в окружении театрального деятеля. Об этом сообщает Экспресс газета.

Владимир Портнов прославился благодаря роли ювелира в культовой ленте «Узник замка Иф». Его творческая карьера началась на сцене Ташкентского русского театра в 1960-х годах. Затем он служил в Минском драматическом театре им. Горького, а потом переехал в Москву и стал играть в Театре Маяковского. Там Портнов уже работал в качестве режиссера-постановщика.

Дебют Владимира Портного в кино состоялся в 1982 году. Тогда актер снялся в мелодраме «Предел желаний».

В 1991 году Портнов переехал в Израиль. Он играл на сцене театра «Гешер», а также ставил спектакли в национальном театре «Габима» и театре Семена Злотникова «Ноев ковчег».

Информация о дате и месте прощания с Владимиром Портновым появится позже.

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