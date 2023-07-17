В Благовещенске умер 60-летний актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

По данным источника, смерть артиста наступила еще 7 июля. Орловский скончался в в Благовещенске, в котором он жил последние годы в одиночестве. На протяжении нескольких дней Александр не отвечал на звонки и не подавал признаков жизни. После этого коллеги Орловского забеспокоились.

15 июля была вскрыта квартира актера, в которой обнаружили его тело. Что стало причиной смерти знаменитости — пока не уточняется.

В фильмографии Александра более 39 проектов. Артист запомнился зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Розы для Эльзы».

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