Умер 72-летний чемпион Европы по футболу Бернар Лякомб. Об этом сообщает зарубежное издание Le Figaro.

17 июня ушел из жизни экс-игрок сборной Франции по футболу и победитель чемпионата Европы в 1984 году. Что стало причиной смерти — не уточняется.

В 17 лет он дебютировал в клубе «Олимпик Лион». Играя за него, футболист забил 149 голов.

В 1984 году он стал чемпионом Европы, забив гол в ворота Италии за 30 секунд игры. После победы Лякомб завершил карьеру в сборной. Затем Бернар вернулся в «Лион», где с 1988 года работал спортивным директором. В 1996 году он возглавил клуб в качестве тренера.

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