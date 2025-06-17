Умер в 46 лет актер фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл. О смерти Дэвида сообщила его сестра в соцсети.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о дате церемонии прощания.

Актер проживал в Ваймеа до смерти. Умерший известен зрителям благодаря роли в фильме «Лило и Стич», где он сыграл продавца мороженого. Также Дэвид снимался в сериалах «Частный детектив Магнум», «Гавайи 5.0» и комедии «Команда разрушителей».

Помимо съемок, умерший работал в аэропорту Кона.

«Его способность произносить реплики на английском, используя знания коренных народов и пиджин-инглиш, была просто потрясающей. Вы можете услышать его голос по громкой связи по прибытии в аэропорт, где он с удовольствием работал, чтобы создать для клиентов потрясающие и безопасные условия», — рассказала родственница актера.

В последний раз Дэвид общался с семьей две недели назад: он купил билеты в кинотеатр на премьеру фильма «Лило и Стич» и пригласил родственников. Женщина призналась, что они с братом росли без отца, но тот дал ей всю любовь и окружил заботой.

«В последний раз, когда мы были вместе после возвращения домой из кинотеатра, мы просто сидели на диване в моей гостиной, рассказывали истории из жизни, пили сельтерскую воду и вспоминали генеалогию. Благодаря этому и всем большим и маленьким моментам я сохраню наши воспоминания», — призналась она.

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