Умерла в 88 лет колумбийская актриса Розита Алонсо, сыгравшая в «Распутине»

В Боготе умерла колумбийская актриса португальского происхождения Мария Роза Алонсо де Камачо, известная под псевдонимом Розита Алонсо. Ей было 88 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актриса ушла из жизни в пятницу, 13 июня.

В 1963 году она переехала в Колумбию из Португалии, и в 1970 году получила гражданство страны.

Розита в 1960-х и 1970-х годах приняла участие в 200 театральных постановках, а в 2000-х годах прославилась за пределами Колумбии благодаря роли Клары в сериале «Нет возврата».

Среди ее проектов также сериалы «Распутин», «Любовь без границ» и другие, сообщает El Tiempo.

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