Умер 72-летний актер из фильма «Все есть любовь» Иван Иванов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Союз артистов Болгарии.

Ушел из жизни 72-летний болгарский актер Иван Иванов. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

В 1972 году Иванов дебютировал в кино в научно-фантастической ленте «Эоломея». В 1979 он снялся в криминальной драме «Все есть любовь», которая была дублирована в СССР.

Также актер запомнился благодаря участию в таких проектах, как «Кулаки в пыли», «Афера», «В поисках капитана Гранта».

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