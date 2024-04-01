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Опубликовано 01 апреля 2024, 15:54
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Названа причина смерти капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко

Жена участника КВН Пелишенко сообщила, что он умер от осложнений после операции.
Названа причина смерти капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко

© Freepik

Жена капитана команды КВН «Одесские джентельменя» Светослава Пелишенко Виктория сообщила, что он умер от осложнений после операции на кишечнике. Юморист крайне переживал насчет хирургического вмешательства и боялся, что что-то пойдет не так. Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что Светославу был 71 год. Перед смертью он отправился в больницу, где ему назначили операцию. А после нее уже на третий день состояние артиста стало стремительно ухудшаться.

«Он в течение недели был в реанимации. А потом 31 марта неожиданно умер в московской больнице, не приходя в сознание», - рассказала Виктория Пелишенко.

По словам супруги умершего, еще в 2022 году Светослава разбил инсульт. После него ему было довольно тяжело передвигаться. Но при этом мужчина все равно всегда оставался веселым.

Напомним, что Пелишенко много лет играл в КВН, также он был автором программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Юрмалина», «Песня года».

Ранее умерла советская актриса и певица Дануте Диргинчюте. Ее не стало на 82-м году жизни. 10 апреля она должна была отмечать день рождения.

Источник:ИА Регнум
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
смерть
КВН
операция