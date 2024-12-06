Умер 69-летний режиссер и ведущий на «Муз-ТВ» Виктор Азеев. О смерти режиссера сообщила пресс-служба ВГИКа.

4 декабря ушел из жизни режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

«Виктор Аркадьевич Азеев был глубоко образованным, чутким и проницательным человеком. Из студентов он старался создать не только профессионалов, но и людей, способных глубоко осмысливать события окружающего мира и формировать к ним свое отношение, которое режиссер может передать своим творчеством зрителю», — сказано в некрологе.

Умерший работал во многих телевизионных компаниях и анимационных киностудиях: «Свежий ветер», «Доброе утро», «Муз-ТВ», РЕН ТВ, АТВ. Также он был режиссером мультиков «Домики» и «Два хвоста».

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