Умерла на 42-м году жизни актриса Людмила Бортко

Умерла актриса Людмила Бортко. Ей был всего 41 год. О кончине звезды сцены сообщили в соцсетях Великолукского драматического театра, где она служила.

Причина смерти Людмилы не уточняется. В некрологе указали лишь то, что ее сердце перестало биться 30 ноября.

Актриса окончила театральный ВУЗ в начале нулевых и после этого начала работать в Великолукском драматическом театре. Ему она посвятила всю свою жизнь. В последний раз она вышла на сцену 29 ноября. Она сыграла роль в постановке «Синяя птица».

«Людмила прожила яркую театральную жизнь, ее отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм! Подводить итоги в таком возрасте горько и несправедливо. Молодая, красивая, безгранично талантливая. Остались не сыгранными десятки ролей», - сообщили в театре.

Прощание с Людмилой Бортко состоится 4 декабря в 14:00 в ритуальном зале Больничного городка.

Ранее в Петербурге прошло прощание с актрисой Верой Карповой. Ей был 91 год.