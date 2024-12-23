Умер 67-летний актер Николай Капленко после тяжелой болезни. Об этом сообщает Ura.ru.

На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет информации о дате церемонии прощания.

Артист служил в Свердловском театре музыкальной комедии. В заведении сообщили, что Николай был наделен артистизмом, харизмой и обладал спокойным характером.

«В нашей театральной семье горе, в нашей семье не стало всегда веселого, жизнерадостного, вечно юного и влюбленного в жизнь Николая Капленко. Его редко кто называл Николай, чаще ласково — Коля, Колюня. Он любил театр всем сердцем и служил ему 35 лет», — сказано в некрологе.

Он был первым исполнителем Манилова в «Мертвых душах» и Потемкина в «Екатерине Великой».

Ранее умерла одна из старейших актрис Иркутского драмтеатра Татьяна Кулакова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умерла после продолжительной болезни 88-летняя балерина Ирена Баженова.