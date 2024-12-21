Умерла после продолжительной болезни 88-летняя балерина Ирена Баженова

Умерла балерина Ирена Баженова, известная по роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Ей было 88 лет.

Причина смерти прославленной танцовщицы не раскрывается, но отмечается, что она продолжительное время болела. Ирена Баженова скончалась 19 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Информацию о смерти Баженовой подтвердила ее внучка Дария Широкова.

«Лети, Фея сирени моей души, тебе всегда 88, две бесконечности», - приводит ее слова aif.ru.

Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище и 24 года прослужила в Мариинском театре. Сначала она была солисткой балета, а позже стала педагогом.

В 1964 году Баженова создала образ феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». В этой постановке она танцевала вместе с мужем, солистом балета Анатолием Гридиным. Дети пары продолжили балетную династию и также служат в Мариинском театре.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни умер театральный деятель и режиссер из Чувашии Валерий Яковлев. Причина смерти артиста не раскрывается.